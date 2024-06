Rodada da Série B teve derrota do Santos, 'novo líder' e Paysandu perto do Z-4; veja a classificação

A 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda não fechou, ainda resta um jogo hoje, entre Mirassol-SP x Goiás, para encerrar de vez o ciclo, porém, essa partida pode recolocar o Goiás na liderança. A rodada foi marcada por mais um tropeço do Santos, América-MG assumindo a ponta provisória, recuperação do Sport e derrota do Paysandu, que volta a “flertar” com a zona de rebaixamento.

Na parte de cima da tabela. Destaque para o América-MG que bateu a Ponta Preta-SP por 2 a 0, na Arena Independência e chegou à liderança da Série B, com 18 pontos. A posição do Coelho é provisória, já que um empate do Goiás na noite de hoje, contra o Mirassol, recoloca o clube Esmeraldino na ponta da classificação.

A rodada ficou marcada por mais uma derrota do Santos. O time da Vila Belmiro foi derrotado pelo Grêmio Novorizontino-SP, por 3 a 1, e caiu mais uma posição na tabela. O clube alvinegro agora está na 4ª colocação, no limite de corte dos times que subiriam para a Série A.

No reencontro dos times que fizeram a final da Série C no ano passado, o Amazonas-AM levou a melhor novamente diante do Brusque-SC. Com um golaço de bicicleta de Sassá, a Onça Pintada devorou o Bruscão por 2 a 1 e se fixou no meio da tabela. Já o Brusque se manteve na zona de rebaixamento.

No confronto Norte-Nordeste entre Sport-PE x Paysandu, o Leão da Ilha levou a melhor. A equipe pernambucana contou com o apoio da torcida e venceu o Paysandu por 1 a 0, na Arena Pernambuco. O Sport estava há três rodadas sem vencer na Série B e encostou no G-4. Já o Paysandu se manteve na 16ª colocação da Série B com 8 pontos, na beira da zona de rebaixamento.

Veja a classificação de momento da Série B

1º - América-MG – 18 pontos

2º - Goiás-GO – 17

3º - Avaí-SC – 17

4º - Santos-SP – 15

5º - Sport-PE – 15

6º - Ceará-CE – 15

7º - Operário-PR – 15

8º - Mirassol-SP – 14

9º - Coritiba-PR – 14

10º - Vila Nova-GO – 14

11º - Novorizontino-SP – 14

12º - Amazonas-AM – 11

13º - Chapecoense-SC – 11

14º - Ponte Preta-SP – 9

15º - CRB-AL – 8

16º - Paysandu – 8

17º - Botafogo-SP – 7

18º - Ituano-SP – 6

19º - Brusque-SC – 6

20º - Guarani-SP - 4