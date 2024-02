Ônibus do Fortaleza é atacado com bomba; jogador paraense Yago Pikachu foi um dos atingidos

Seis jogadores do Fortaleza, entre os quais o paraense Yago Pikachu, ficaram feridos após o ônibus do time ser atacado por bombas, na madrugada desta quinta-feira (22). O ônibus da delegação do Fortaleza, que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco após o jogo pela Copa do Nordeste, informou o clube.

Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife. Seis jogadores foram atingidos: o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio.

O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos. João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente.

Os demais atletas, entre os quais Pikachu, passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo. Seguimos no aguardo de novas atualizações e, neste momento, estamos dando às devidas assistências aos componentes de toda delegação.