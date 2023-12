De férias em Belém, Yago Pikachu visita CT do Paysandu ao lado de ex-diretor do clube

De férias do Fortaleza-CE, o lateral-direito Yago Pikachu está em Belém e aproveitou a folga para visitar o Centro de Treinamento do Paysandu, clube que defendeu por algumas temporadas e conquistou título e acessos.

Destaque no FEC, Pikachu visitou as dependências do CT do Papão, no bairro das Águas Lindas, na grande Belém. Ele aparece em uma das fotos com o ex-diretor de futebol do clube, Vitor Sampaio.

