Ex-jogador Djalminha relembra jogo contra o Paysandu na Curuzu, analisa Rony e Yago Pikachu; vídeo

Djalminha, ex-meia de Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasileira, relembrou de um episódio marcante em sua carreira, quando teve a oportunidade de jogar em Belém do Pará, na distante temporada de 1990. Em uma entrevista exclusiva, o craque revelado no Flamengo comentou o episódio e fez uma análise sobre dois dos principais jogadores paraenses da atualidade.

O hoje comentarista da ESPN Brasil iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo, ao lado de nomes como Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Júnior Baiano. Logo após ascender ao profissional, desembarcou em Belém do Pará, no ano de 1990, para a disputa de um amistoso, vencido pelo Papão por 3 a 1. O único gol rubro-negro foi marcado por ele.

"Tenho uma boa recordação de quando eu joguei na Curuzu, contra o Paysandu. Na época em que eu jogava pelo Flamengo. Eu pude sentir aquela pressão do estádio, eu lembro bem desse episódio. E olha que faz tempo. Acho que foi em 1990. Eu tinha 19 anos e passei por essa pressão que é jogar na Curuzu", lembra.

Depois do Flamengo passou por Palmeiras, Guarani, até o seu auge, no Deportivo La Coruña. Djalminha teve ainda passagem pela Seleção Brasileira e se aposentou dos gramados aos 34 anos, em 2005. Hoje, como comentarista esportivo, ele falou também sobre o centroavante Rony e o lateral-direito Yago Pikachu.

"O Rony é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande. Não é o jogador da mais alta qualidade técnica, mas é aquele jogador que eu, que fui meia, queria sempre ter um companheiro desse", elogia. Para ele, Rony conseguiu suprir uma demanda muito cobrada, ganhando inclusive muita identificação com o clube.

"É de velocidade, movimentação, não desiste nunca. Um cara que por todo mérito foi para a Seleção Brasileira, conquistou tudo no Palmeiras", argumenta. "Muito se falava que o Palmeiras não tinha um 9. Agora o Rony corresponde, representa tudo o que o clube precisa e tem o meu respeito pela sua determinação, força de vontade. É um cara vencedor".

Outro paraense que foi muito elogiado por ele foi Yago Pikachu, atualmente no Fortaleza. "O Pikachu é de muito qualidade técnica. É diferente. Não tem essa força física, mas sempre com muita qualidade, jogador inteligente, que pode jogar no meio-campo, pela direita, de lateral. É um cara muito versátil e que já fez o seu nome no futebol brasileiro e tem uma bela história que eu admiro", encerra.