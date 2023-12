Rony cita contrato com o Palmeiras, foca no Verdão e passeia com taça nas ruas de Belém; vídeo

O atacante Rony está em Belém após conquistar o 12º título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. O jogador paraense, que não pôde atuar nas duas últimas rodadas da Série A devido uma lesão no braço-direito, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 17h com uma réplica da taça do Brasileirão de 2023.

ASSISTA

Rony atendeu fãs no saguão e em seguida saiu desfilando pela capital em um carro conversível ao lado de seu pai e empresário, Hércules Junior. Ele passou pelas avenidas Júlio César e Duque de Caxias, Rua Antônio Barreto, Doca de Souza Franco, Boulevard Castilhos França, Ver-o-Peso, até chegar ao hotel que ficará hospedado no bairro da Cidade Velha.

O atacante conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre o momento que vive no Verdão, citou família, férias, descanso e falou do carinho que sente pelo Palmeiras, o futuro que segue incerto, além de exaltar o povo paraense.

Rony foi um dos destaques do Verdão na temporada (Cesar Greco / Palmeiras)

O jogador tem contrato vigente com o Palmeiras e pretende cumprir o vínculo, porém, disse que o futebol é algo rápido, em que as situações mudam, mas que, enquanto não tiver algo concreto, ele quer focar exclusivamente no Palmeiras.

“Tenho contrato com o Palmeiras até 2026, tem muita coisa para acontecer. Nós planejamos as coisas, mas não sabemos o que Deus tem preparado para gente, então ano que vem eu deixo na mão de Deus e se tiver que acontecer [saída do Palmeiras ou ficar no clube], vai acontecer. Tenho contrato com o clube, procuro focar, quando não existe nada concreto eu foco clube onde estou feliz, me sinto privilegiado em pertencer a um clube tão grande como é o Palmeiras”, falou.

ASSISTA

Aos 28 anos, Rony mostra maturidade à frente do Palmeiras. O jogador que é querido pelo técnico Abel Ferreira, comentou sobre a conquista do título brasileiro, as dificuldades durante a competição, além de exaltar o Pará, estado que faz questão de mostrar em suas conquistas.

“O Estado do Pará possui uma força gigantesca e estou muito feliz em levantar mais uma taça. Foi muito difícil o campeonato, bastante disputado e é uma felicidade imensa mais uma vez trazer essa medalha e representar o meu Pará com um grande título. Da forma como foi, acredito que um dos maiores da minha carreira e agora é desfrutar de tudo isso com meus familiares, descansar, pois foi u ano difícil, que exigiu muito da gente, tanto mentalmente quanto fisicamente e agora é aproveitar”, disse.

VEJA FOTOS DO DESEMBARQUE DE RONY

rony FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal FOTO: Cristino Martins / O Liberal

Rony vai para a quinta temporada no Palmeiras e conquistou vários títulos com a camisa do Verdão. O jogador tem sede de mais troféus e disse se orgulhar do que vem buscando na carreira.

“Me sinto orgulhoso receber o carinho dos paraenses e palmeirenses, me sinto muito honrado e fico feliz de estar representando eles e enquanto eu estiver jogando e conquistando títulos, vou sempre lembrar o nome do Pará, que possui um povo maravilhoso, que é receptivo”, falou.

Rony no Mineirão com a taça de campeão brasileiro (Cesar Greco/Palmeiras)

O atacante alviverde mandou confeccionar uma réplica da taça do bicampeonato brasileiro conquistado no Palmeiras e aumentou sua coleção de conquistas na carreira, sendo o paraense com mais títulos. O jogador afirmou que se surpreende com tudo que vem vivendo e que quer mais.

“A taça representa muito, pois a ficha não cai, não sabemos a dimensão de tão grande que é sair do Pará, principalmente do interior e ser um cara vitorioso na carreira. Com certeza que essa ficha só irá cair depois que eu parar de jogar. Quanto mais você vai ganhando, mais você quer e me sinto um cara muito privilegiado e abençoado por estar ganhando tudo isso e espero ganhar ainda mais, já que tudo é muito difícil para um jogador, ainda mais paraense, que é desvalorizado no futebol e temos que fazer que o paraense possui seu valor, mas o povo do Pará tem o seu valor, que quando quer, ele persiste e consegue alcançar os objetivos”, finalizou.