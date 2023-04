Yago Pikachu grava recado para o Paysandu e diz: 'Até breve!'; vídeo

O Paysandu divulgou nas redes sociais um vídeo do lateral-direito Yago Pikachu. Cria bicolor, que atualmente está no Fortaleza, o atleta, em visita à Curuzu, demonstrou a torcida pela virada do Bicola contra o Fluminense, na Copa do Brasil, e deixou no ar que deve retornar ao Papão.

Yago Pikachu está em Belém também por causa da Copa do Brasil. O Fortaleza encara o Águia de Marabá nesta quarta-feira (26), às 19h30, no Estádio do Mangueirão, pela terceira fase do mata-mata nacional.

O Leão Cearense venceu o jogo de ida por 6 a 1, na Arena Castelão. Com isso, apenas uma vitória por seis gols de vantagem dá a classificação ao Azulão, no tempo normal.

Já o Paysandu encara o Fluminense, a partir das 20h desta terça-feira (25), também no Mangueirão. O Papão foi derrotado por 3 a 0 na ida, no Maracanã. Por isso, o Bicola precisa ganhar por quatro gols de diferença para se classificar.

