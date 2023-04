Emprestado pelo Paysandu, lateral tem contrato até novembro, revela ídolo

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu negociou por empréstimo o lateral-esquerdo Eric Vieira com o Campinense. Em contato com a reportagem, o diretor do Papão, o ídolo Vandick Lima, confirmou que o contrato do defensor vai até novembro deste ano.

Com isso, Eric Vieira, de apenas 22 anos, tem poucas chances de permanecer no clube da Curuzu, após o término da atual ligação. Eric fez apenas uma partida com a camisa do Papão, no empate em 3 a 3 contra o Independente, pelo Campeonato Paraense.

Antes de acertar com o Paysandu, o jogador, natural de Barcarena, esteve no Cordino, do Maranhão. Além disso, também atuou por Parauapebas, Tuna Luso, Amazônia Independente, Carajás, entre outros.

Eric é o segundo lateral-esquerdo a deixar o Papão neste ano. Isso porque, no início de março, o Paysandu acertou o desligamento de Juan Tavares. O jogador deixou o Papão e fechou com o Cuiabá, que disputa a Série A do Brasileirão.

A saída de Eric Vieira não prejudica a ala esquerda do Bicola. Isso porque a equipe já havia contratado Igor Fernandes, para a função, além de contar com Eltinho. À espera de oportunidades no time do técnico Márcio Fernandes, também está o jovem Juan Pitbull, da base.