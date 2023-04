Adversário do Paysandu, Fluminense de Diniz só perdeu duas vezes por três gols de diferença

O Paysandu tem uma dura missão na noite desta terça-feira (25), no Mangueirão. Por ter perdido por 3 a 0 o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, agora o Papão precisa tirar a diferença contra o poderoso Fluminense. Além do favoritismo do Fluzão, uma estatística complica a vida do Paysandu: as poucas derrotas do time Tricolor, principalmente por um placar grande.

Em 64 jogos na atual passagem do treinador Fernando Diniz, o Fluminense tem apenas 13 derrotas e só duas delas foram por placares que, se repetidos, fariam o Paysandu levar a disputa da vaga para os pênaltis. Em 2023 o Fluminense perdeu quatro jogos, todos pelo Campeonato Carioca. Foram três derrotas por um gol de diferença e uma por dois, esta última sendo o jogo de ida da final do Cariocão, contra o Flamengo. Ao todo, segundo dados do site oGol, o Fluzão de Diniz tem 41 vitórias, 10 empates e 13 derrotas desde que o treinador assumiu a equipe, em abril de 2022.

A última vez que o Fluminense com Fernando Diniz perdeu por três gols de diferença foi na semifinal da Copa do Brasil 2022, quando foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0, na Arena Corinthians. Com o treinador o time só teve um outro resultado com essa desvantagem, quando perdeu para o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão 2022, também por 3x0.

Derrotas do Fluminense de Fernando Diniz desde 2022:

Por 1 gol de diferença: 7

Por 2 gols de diferença: 4

Por 3 gols de diferença: 2

Visitante indigesto

Fora de casa, o Fluminense também tem uma grande estatística com o seu atual treinador. São 16 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Foram 50 gols marcados e 25 sofridos. Em 20 das 29 partidas, o time marcou ao menos um gol. Esses dados excluem clássicos disputados no Maracanã