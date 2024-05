Na lanterna, Remo tenta os primeiros pontos na Série C contra o Botafogo, fora de casa

Na lanterna do Campeonato Brasileiro e sem vencer há seis partidas, o Remo terá pela frente o Botafogo-PB, neste domingo (5), às 16h30, no Estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa (PB). A equipe azulina precisa da vitória para tentar afastar a crise no Baenão e o time comandado pelo técnico Gustavo Morínigo, poderá ter mudanças.

O treinador paraguaio Gustavo Morínigo treinou nesta semana e testou alguns jogadores no time titular. O time poderá ter a entrada de Helder Santos na lateral-esquerda, o jogador foi contratado recentemente pela diretoria azulina, está regularizado e pode pintar no posto de Nathan, que vem sendo bastante criticado pela torcida.

Possíveis trocas

A equipe azulina poderá ter mudança também no setor de meio-campo. Adsson, que também foi contratado, já treinou com a equipe, teve seu nome publicado no BID e está à disposição de Gustavo Moríngo, podendo ganhar a vaga de Paulinho Curuá. Na frente mais duas possíveis mudanças. Matheus Lucas, que chegou recentemente pede passagem na equipe e pode der uma opção pelas pontas provavelmente no posto de Ronald. Sillas é outro que treinou no time de cima e pode ser uma outra mudança.

Será, Leão?

Sem nenhum ponto conquistado, o Leão quer a reabilitação na Série C. Uma nova derrota, coloca o Remo em uma situação complicada, muito parecida com o que ocorreu no ano passado, quando era comandado pelo técnico Marcelo Cabo, que ficou quatro rodadas seguidas sem vencer. Um revés, pode colocar o técnico paraguaio Gustavo Morínigo na “berlinda” e o planejamento inicial de subir de divisão, pode tomar outro rumo e ser um campeonato de recuperação.

Belo

Por outro lado, o Botafogo-PB ocupa a 7ª posição com quatro pontos conquistados e segue invicto na Série C. O Belo quer a primeira vitória atuando ao lado do seu torcedor, já que empatou com o Caxias-RS, na última rodada. O técnico Eduardo Piza, assinalou possíveis mudanças na equipe, principalmente no setor ofensivo.

Momento tenso do Leão

O treinador do Belo quer aproveitar o momento ruim do Remo para conquistar os três pontos. Ele citou a pressão que o clube paraense vive e que isso pode melhorar a vida do Botafogo.

“O Remo vem de duas derrotas, a cobrança está grande lá dentro. Escutei algumas entrevistas, e é o jogo de vida ou morte para eles. Mais uma derrota fica muito pesado para eles. É aproveitar essa necessidade deles. A gente, dentro de casa, tem que se impor, fazer um jogo forte e conseguir o resultado. Temos que vencer os jogos dentro de casa. Não conseguimos contra o Caxias, mas agora, com todo o respeito ao Remo, precisamos fazer a nossa parte para conseguir os três pontos”, falou.

Lembra dele?

A equipe azulina poderá enfrentar um jogador que já passou pelo Leão nesta temporada. O zagueiro Reniê, que esteve no Remo no início desse ano e que foi dispensado, atualmente defende o Botafogo-PB.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Almeidão – João Pessoa (PB)

Data: 05.05.2024

Horário: 16h30

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Diogo Berndt (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB).

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Edmundo, Thallyson e Bruno Leite, Will Viana, Gabriel Lima e Pipico. Técnico: Eduardo Piza.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Sheldon, Bruno Bispo e Nathan (Helder Santos); Paulinho Curuá (Adsson), Jaderson e Pavani, Kelvin, Ronald (Matheus Lucas) e Ribamar). Técnico: Gustavo Morínigo.