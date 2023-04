Paysandu: Meia e goleiro são inscritos e viram opções de Márcio Fernandes contra o Fluminense

O Paysandu encara hoje (25) o Fluminense-RJ, às 20h, no Mangueirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. O Papão perdeu a primeira partida por 3 a 0 e tenta reverter o placar em casa, ao lado do torcedor. O técnico bicolor Márcio Fernandes, ganhou duas opções para a partida. O meia Leandrinho e o goleiro Alan Bernardon, foram regularizados e podem ser opções para a partida contra o Flu.

Com 26 anos e com rodagem pelo futebol nacional e com passagem por Portugal, Leandrinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para vestir a camisa do Paysandu diante do Tricolor Carioca. Seu último clube foi o Operário-PR e ainda não jogou na temporada 2023 e pode jogar a Copa do Brasil.

Outro jogador disponível é o goleiro Alan Bernardon, de 28 anos. O atleta também foi registrado na CBf e teve seu nome publicado no BID e pode compor o banco de reservas do Papão contra o Fluminense. Alan Bernardon estava na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista atuando pelo XV de Piracicaba-SP.

Goleiro Alan Bernardon também teve o nome publicado no BID da CBF (John Wesley/Paysandu)

Panorama

Paysandu x Fluminense jogam hoje, às 20h, no Mangueirão, em Belém. O Fluminense pode perder até por dois gols de diferença, que mesmo assim estará na próxima fase da competição nacional. Ao Paysandu resta vencer por quatro gols de diferença para avançar no torneio. Caso o Paysandu derrote o clube carioca por três gols de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Se liga!

O confronto entre Papão x Tricolor Carioca ocorre nesta terça-feira (25), às 20h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube na frequência 97.5MHz.