Paysandu: ídolo relembra jogo histórico contra Fluminense em Belém: ‘Jogamos eles no fundo do poço’ 

Paysandu e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (25), no estádio Mangueirão, em Belém, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor Carioca construiu uma boa vantagem, vencendo os bicolores por 3 a 0, no Maracanã. Apesar disso, a Fiel Bicolor acredita numa virada improvável do Lobo. Para isso, a torcida se apega em um jogo histórico do Papão contra o Flu, há 25 anos.

Panorama

Paysandu e Fluminense se enfrentaram no Mangueirão, em 1998, em partida histórica (Divulgação/ Twitter)

No dia 20 de novembro de 1998, Papão e Tricolor se enfretarm no Mangueirão pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. Na ocasião, o Papão perseguia o retorno à Primeira Divisão, enquanto o Flu havia sido rebaixado da Série A no ano anterior.

Além dos momentos fora de campo serem distintos, os estágios das equipes no campeonato também eram diferentes. O Papão lutava para seguir para a segunda fase do torneio. Já o Tricolor lutava para não cair à Série C do Brasileirão, algo inédito entre o grupo dos "12 grandes" do futebol nacional.

Caldeirão em Belém

Paysandu e Fluminense, em 1998, teve o terceiro maior público da história do Mangueirão (Divulgação/ Twitter)

O encontro entre as equipes no Mangueirão foi recheado de expectativas, dada às diferenças entre as equipes na tabela. Naquele jogo, foram registrados mais de 60 mil torcedores, o terceiro maior público da história do estádio. Ao final dos 90 minutos, o Papão saiu do gramado com a vitória: 2 a 0, com gols de Júlio Cezar e Zé Augusto.

A afirmação de um ídolo

Zé Augusto diz que caiu nas 'graças da torcida' após jogo contra o Fluminense (Jorge Gontijo/Estado de Minas/Lancepress)

Em 1998, Zé Augusto ainda não era um ídolo bicolor. O jogador havia chegado à Curuzu em 1996 e ainda estava buscando espaço entre os titulares. No entanto, a boa atuação diante do Fluminense fez com que o atacante, conhecido como Terçado Voador, caísse nas graças da Fiel.

"Quando você vem de um time pequeno demora para cair nas de um time grande. Aquele jogo foi maravilhoso, pois pude fazer um gol e dar uma assistência. Me lembro que no lance do gol, o Robson deu um chute pra frente, ganhei do zagueiro na velocidade e chutei cruzado, no estilo do Terçado Voador", disse Zé em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Segundo o atacante, aquela vitória sobre o Fluminense teve um gosto especial para os jogadores do Papão. Além dos três pontos na tabela da Segundona, o Papão deixou o Tricolor em situação crítica na temporada. O resultado praticamente rebaixou a equipe carioca à Terceira Divisão, fato que foi confirmado ao final do campeonato.

"Naquele ano eles (Fluminense) tinham caído para a Série B. O campeonato deles era ruim, mas quando nos enfrentamos eles ainda tinham condições de se manter na segunda. Como vencemos, nós praticamente sacramentamos a queda deles para a Série C. Jogamos eles no fundo do poço, como já fizemos com muitos. O Paysandu tem uma história pra contar em cima do Fluminense", lembrou.

Tempos modernos

Paysandu perdeu para o Fluminense por 3 a 0, no Maracanã (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

A vitória sobre o Fluminense ficará para sempre marcada na história bicolor, mas apesar disso Zé Augusto avalia como "diferente" a distância técnica entre as equipes atualmente. Mesmo assim, o Terçado Voador acredita em uma virada do Papão diante do Tricolor. Segundo ele, uma nova história, tão marcante quanto a de 1998, poderá se escrita no Mangueirão na próxima terça.

"Eles tem um time muito técnico hoje e venceram o primeiro jogo, mas no futebol não existe o impossível. É difícil, mas não impossível. Temos chances porque nossa torcida ajuda muito. Sei que eles não podem entrar em campo, mas dão incentivo ao jogador, que passa a compreender melhor o peso da camisa do Paysandu. Vou torcer muito para que a gente possa fazer história novamente em cima do Fluminense", afirmou.

Já visando a Série C deste ano, que começa no início de maio para o Papão, Zé Augusto disse que garra e força de vontade para vencer podem não ser suficientes. Ele disse que, apesar de acreditar no atual elenco bicolor, novas peças são necessárias para deixar a equipe mais competitiva.

"A gente sabe que o Paysando tem peças de qualidade, mas precisamos de mais alguns jogadores para deixar o time mais competitivo. Acredito que a diretoria está trabalhando para melhorar essa situação, tenho certeza que termos uma equipe forte na Terceirona para buscar o acesso à Série B", finalizou.

Copa do Brasil

Paysandu e Fluminense se enfrentam no dia 25 de abril, no Mangueirão, a partir das 19h. Para se classificar à próxima fase, o Papão precisará vencer o duelo por quatro o mais gols de diferença. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com