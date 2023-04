Um ano de Paysandu, sondagens, futuro na Curuzu... Veja a entrevista com João Vieira

Na última segunda-feira (21), o volante do Paysandu João Vieira completou um ano de Curuzu. Contratado em abril de 2022, emprestado pelo modesto São Luiz, do Rio Grande do Sul. Sem currículo de peso, era só mais um jovem entre tantos no elenco bicolor.

Em pouco tempo assumiu a titularidade e, hoje, é um dos protagonistas do time. Além do importante papel tático, ultimamente tem se apresentado - mesmo aos 25 anos - como um líder do elenco, é habilidoso com as palavras e se expressa como um bom comunicador.

Um ano de Paysandu

Em entrevista ao O Liberal, o jogador avaliou a passagem, que acumula altos - como o título da Copa Verde, com gol heroico -, e baixos - fracasso na Série C -, até aqui como boa. O atleta acumula 38 partidas com a camisa alviceleste:

"Vem sendo uma passagem muito positiva. Consegui me consolidar e conquistar um título por esse clube, que é o mais importante. [Quero] continuar conquistando grandes vitórias e títulos. Você só fica marcado em um clube se conquistar algo. Então espero fazer isso", afirmou.

Sondagens

Nas últimas semanas, o interesse do Guarani-SP, clube da Série B do Brasileirão, em João Vieira ganhou destaque na imprensa. Na classificação para as semis do Parazão, contra a Tuna Luso, o volante garantiu que ficaria. João contou que, até o momento, nada oficial foi repassado a ele:

"Para ser sincero não chegou nada oficial até mim. Fiquei sabendo por rede social de um possível interesse. Então sigo meu trabalho aqui no Paysandu", disse o volante.

Futuro

Após o Paysandu viver um momento conturbado na temporada, a equipe superou a pequena crise com duas vitórias no Re-Pa, além da vaga nas semis do estadual. João Vieira falou sobre o que vislumbra para o futuro na Curuzu e as expectativas de mais títulos com a camisa bicolor, além do tão desejado acesso:

"Vivo passo a passo. Quero conquistar cada vez mais coisas pelo Paysandu. Entrar na história desse clube. Temos vários campeonatos pela frente e tenho em mente que podemos conseguir os objetivos em todos. Mas, sem dúvida, meu principal objetivo este ano é o acesso à Série B", concluiu.