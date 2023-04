Executivo e ex-jogador do Paysandu, Ari Barros é homenageado pelo clube antes de jogo do Parazão

O executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, foi homenageado pela diretoria bicolor na última quarta-feira (20), antes da partida entre Papão e Tuna, pelas quartas de final do Parazão 2023. Ex-jogador do clube, o dirigente recebeu da mão do presidente Maurício Ettinger o título de sócio Eterno Campeão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Foi uma ação maravilhosa que o Paysandu fez. Muito gratificante receber essa homenagem em vida. Grande parte dos clubes só fazem este tipo de honraria depois que o atleta morre ou, muitas vezes, nem faz", comentou Ari.

VEJA MAIS

O então executivo trabalhou no Paysandu como jogador em 2011, quando o clube disputava a Série C do Brasileirão. Anos depois, já aposentado, Ari investiu na carreira de dirigente e se notabilizou por trabalhos sólidos em clubes como Juventude e Náutico, quando pôde trabalhar nas Séries A e B do Brasileiro.

O currículo do novo executivo bicolor possui, além de Náutico e Juventude, trabalhos por Remo e Treze-PB. Barros é formado em Gestão do Futebol e tem seis anos de experiência como executivo, período no qual participou de dois títulos e dois acessos.