Campeão pelo Paysandu, Augusto Recife acerta com clube do Amapá; saiba mais

O experiente volante Augusto Recife, que teve passagem de destaque no Paysandu, acertou contrato com o Independente-AP. Com 39 anos de idade, o jogador chega para reforçar o time na disputa do Campeonato Amapaense.

Revelado pela Raposa

Augusto Recife teve destaque no Cruzeiro, sendo parte fundamental da equipe que conquistou a Tríplice Coroa em 2003, sob a liderança do ex-meia Alex. Na ocasião, Augusto foi treinado por Vanderlei Luxemburgo.

Passagem pela Curuzu

Posteriormente, em 2014, ele se juntou ao Paysandu, onde foi titular absoluto e ajudou o time a conquistar o acesso à Série B sob o comando do técnico Mazola Júnior. O jogador também foi uma peça chave para o técnico Dado Cavalcanti entre 2015 e 2016. Depois de mais de 180 partidas pelo Bicola, ele deixou o time em 2017.

Carreira

Augusto Recife já vestiu as camisas de outras equipes do futebol brasileiro, como Flamengo, Internacional, Santa Cruz, Ipatinga, Botafogo-SP, São Caetano, ABC, Joinville, Tombense, entre outras. Na atual temporada, o jogador estava defendendo o Estrela do Norte, que disputa o Campeonato Capixaba.