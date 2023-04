Torcedoras do Paysandu fazem dancinha na Curuzu durante jogo do Parazão e viralizam; vídeo

O Paysandu recebeu a Tuna na noite de ontem (19), na Curuzu, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. A partida terminou empatada em 1 a 1, resultado que deu ao Papão a classificação à semifinal. Mas o que chamou a atenção foram duas torcedoras, dançando durante o jogo. O vídeo foi gravado da arquibancada da Curuzu e foi bastante compartilhado nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Com a classificação para a semifinal, o Paysandu terá pela frente o Águia, em duas partidas. A primeira será em Marabá (PA), no próximo sábado (22), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.