Paysandu empata com a Tuna Luso e garante vaga na semifinal do Parazão contra o Águia; veja

Paysandu e Tuna Luso fizeram o último jogo das quartas de final do Campeonato Paraense. Uma tímida torcida compareceu ao estádio da Curuzu para presenciar a classificação dos donos da casa, após empate em 1 a 1. No placar agregado, o bicolor venceu por 5 a 2 e agora vai enfrentar o Águia de Marabá na semifinal do Parazão, no próximo sábado (22). Welthon marcou para a Tuna e Mário Sérgio descontou para os bicolores.

Jogando em casa, mesmo sem o peso habitual da torcida, o Paysandu se impôs assim que a bola começou a rolar. O time do técnico Márcio Fernandes contava com uma formação mesclada, com o claro objetivo de dar maior rodagem a alguns jogadores. Taticamente, o time se mostrou esforçado, com os jogadores de laterais trabalhando em prol do ataque, montados em um 4-2-3-1, com Ricardinho mais centralizado, Vinícius Leite e Luís Phelipe abertos pelos lados e Mário Sérgio na frente.

Logo no início, Samuel Santos tentou ligar Mário Sérgio no ataque, mas ele estava impedido. O camisa 9 bicolor foi bastante acionado. Do outro lado, a Tuna Luso procurava os espaços preferencialmente pelo meio-campo, postada com uma formação defensiva no 4-4-2, com Welthon e Gabriel na sobra, saindo diferente, aproveitando a velocidade de Silvio.

Aos 18 veio a surpresa. Após o cruzamento de Vitinho, Welthon é tocado por Jimenez na grande área e o árbitro, com certo atraso, marcou a falta e a penalidade máxima, que foi convertida pelo próprio camisa 7, abrindo o placar na Curuzu em favor da Tuna Luso. A desvantagem deixou o Papão incomodado e fez o time partir para cima. Ricardinho tentou de cabeça, Luis Phelipe também arriscou o chute, mas a bola não cooperava em entrar.

A reação da Tuna acabou não sendo necessariamente na bola. O time passou a fazer muitas faltas. Antes do fim do primeiro tempo, quatro cartões amarelos já tinham sido distribuídos para Dedé, Welthon, Vitinho e Marlon. No geral, o Paysandu esteve bem longe do que apresentou no jogo de ida, mas conseguiu igualar o placar no apagar das luzes, aos 46. Luís Phelipe deu um lindo corte no zagueiro e enfiou magistralmente para o camisa 9, que driblou o goleiro e tocou bonito para o fundo das redes.

Na etapa complementar o Papão mudou o goleiro. Gabriel Bernard entrou no lugar de Thiago Coelho, enquanto a Águia Guerreira não mexeu, mesmo com a obrigação de ir para o tudo ou nada. Assim, o time foi pra cima, mas a troca de passes era sufocada constantemente pela defesa bicolor, a essa altura jogando mais fechada, para estudar o adversário e movimentar a partida após os 10 minutos de jogo.

E assim foi, em dados momentos o time inteiro do Paysandu povoou o campo adversário, na busca pelo segundo gol. Logo aos dois minutos, Vinícius Leite chutou pro gol, após passe de Jimenez, mas Régis fez grande defesa, à queima roupa. Aos 25, Vini Leite avançou pela esquerda até a linha de fundo, invadiu a área e bateu cruzado em direção à marca do pênalti. João Vieira já aparecia para marcar, mas Marlon faz o corte.

Com o avançar do relógio, mais mudanças povoaram os dois times. Vieram Edilson, João Vieira, Roger e Eltinho, enquanto a Tuna veio com Marlyson e Scoob para movimentar a partida. No placar agregado, até ali, o Paysandu vencia por 5 a 2, fato que fez o time administrar o resultado depois de uma sequência de investidas. A Tuna, por sua vez, passou a se defender e despachar a bola para a frente, na tentativa de achar alguém em condições de avançar.

Aos 40 minutos um lance polêmico acarretou no pedido de pênalti em favor do Paysandu, depois que o cruzamento de escanteio a bola teria encostado no braço de Silvio, mas a arbitragem mandou seguir. Logo em seguida, o bicolor mandou uma bola na trave, no chute de Vinícius Leite da entrada da área. A última mudança na Tuna foi de Pulga para a entrada de Iarley, mas na prática o jogo não teve alterações, mesmo com os quatro minutos de acréscimos. Assim, Paysandu e Tuna empataram em 1 a 1, com o bicolor seguindo na competição rumo aos confrontos contra o Águia de Marabá, na semifinal do Parazão.

Ficha técnica:

Data: 19/04/2023

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu)

Hora: 20h

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e José Jacemir Gonçalves de Brito

Cartões Amarelos: Dedé, Welthon, Vitinho, Marlon, Thiago Félix (Tuna Luso) Luis Phelipe, Roger (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Gabriel Davis (Paysandu)

Paysandu: Thiago Coelho (Gabriel Bernard); Samuel Santos (Edilson), Bocanegra, Wanderson, Igor Ferenandes; Jimenez (João Vieira), kelvi, Ricardinho (Eltinho), Vinícius Leite; Luis Phelipe (Roger) e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.

Tuna Luso: Régis; Vitinho, Dedé, Igor, Thiago Félix; Alisson (Scoob), Marlon, Pulga (Iarley), Welthon; Babi (Marlyson) e Silvio.

Técnico: Pedro Paulo.