Artilheiro do Paysandu em 2023, Mário Sérgio destaca foco para duelo contra a Tuna: ‘ligados 100%’

Mário Sérgio é o grande destaque do Paysandu na temporada. Artilheiro do Papão no ano - com 10 gols em 15 jogos - o centroavante tem sido o xodó da torcida na temporada, seja pelas bolas na rede, ou pela irreverência na hora de comemorar cada tento marcado.

Apesar de ser o centro das atenções do Papão no ano, Mário Sérgio se avalia como uma pessoa tímida. Pelo menos foi isso que o jogador falou nesta terça-feira (18), em entrevista coletiva na Curuzu. O atacante, que tem até sido criticado por falar pouco com a imprensa, disse que está procurando assumir a posição de destaque que lhe é de direito.

"Acho que sou um pouco tímido, por isso que acabo saindo rápido do campo após a partida e falando pouco com vocês [jornalistas]. Mas eu sei que isso é necessário e já estão me cobrando outra postura quanto a isso. Logo vou falar com todos vocês e com os torcedores", disse.

A oportunidade de Mário Sérgio colocar em prática essa figura mais "extrovertida" será na próxima quarta-feira (19), pelas quartas de final do Parazão, contra a Tuna Luso. Questionado sobre a postura do Bicola para o confronto, após ter vencido por 4 a 1 no jogo de ida, o atacante disse que é necessário foco para que o clube não perca a vantagem construída.

"No jogo de ida tivemos um primeiro tempo muito produtivo, mas infelizmente caímos de ritmo no segundo tempo. O placar estava 4 a 0 e relaxamos, coisa que não pode acontecer na partida de volta. O Márcio [Fernandes] já falou conosco e no segundo jogo vamos estar ligados 100%, desde os primeiros minutos", disse.

Paysandu e Tuna se enfrentam a partir das 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.