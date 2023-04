Morando em Belém, Marcelo Toscano nega conversa com o Paysandu e procura clube para jogar em 2023

O atacante Marcelo Toscano, de 37 anos, está morando em Belém, após saída do clube bicolor no final do ano passado. Toscano bateu um papo com equipe de OLiberal e falou do momento, dos pedidos de torcedores querendo seu retorno ao Paysandu, além da procura por um clube na temporada 2023.

Marcelo Toscano explicou os motivos de estar no Mangueirão com a esposa, no último jogo e afirmou que vem recebendo várias mensagens dos torcedores pedindo seu retorno, porém, o atacante afirmou que está à procura de um clube para atuar no restante da temporada.

“Ainda não tive nenhuma conversa[com o Paysandu], mas estou em Belém e livre no mercado. No momento não tive propostas de clubes, mas estou feliz que a torcida bicolor queira o meu retorno”, disse.

O atacante experiente falou da passagem que teve pelo Paysandu no ano passado e lamentou que o clube bicolor não tenha conquistado o acesso à Série B.

“Minha passagem pelo Paysandu foi boa. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo, mas minha passagem foi boa. Por conta disso que a torcida quer o meu retorno, pois sabe da minha entrega em campo”, falou.

Toscano foi contratado pelo Paysandu no início da temporada 2022, realizou 32 partidas com a camisa do bicolor, sendo 17 delas como titular e marcou dois gols. O jogador deixou o Paysandu após o jogador assinar um aditivo de contrato para a disputa da Copa Verde 2022, porém, pediu para deixar o clube, após problemas pessoais. Nesta temporada Toscano defendeu as cores do Oeste-SP, pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Pelo clube rubro-negro, Toscano realizou 17 partidas e marcou dois gols.

Carreira

Marcelo Toscano atuou por vários clubes do Brasil, como Santos-SP, Paulista-SP, União São João-SP, Paraná-PR, Figueirense-SC, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Mirassol-SP e América-MG. Fora do Brasil o atacante jogou em Portugal, Suíça, Coreia do Sul e Japão.