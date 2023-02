Agora ex-Paysandu, Marcelo Toscano faz golaço de bicicleta na Segundona do Paulistão

Ex-Paysandu, o atacante Marcelo Toscano marcou o segundo gol com a camisa do Oeste-SP, no Paulistão A2 - a Segundona do estadual -, e foi um golaço. De bicicleta, o jogador garantiu o empate do time do interior paulista. Confira:

O último clube de Toscano foi o Paysandu. Contratado como um das principais peças para a temporada 2022, Marcelo Toscano não desencantou com a camisa do Papão. O jogador realizou 36 partidas pelo clube paraense, mas balançou as redes apenas duas vezes.

A ex-esposa de Marcelo Toscano revelou à Redação Integrada de O Liberal que o jogador teria tido um caso extraconjugal com uma Bicolinda (cheerleaders do clube). Segundo ela, o romance teria começado assim que o jogador chegou a Belém, vindo do América-MG.