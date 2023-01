Ex-Paysandu, atacante Marcelo Toscano faz gol na estreia pelo Oeste no Paulistão; vídeo

A goleada de 5 a 1 do Oeste-SP sobre o Monte Azul, pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista, teve como um dos destaques o atacante Marcelo Toscano, que atuou pelo Paysandu na temporada de 2022. Entrando em campo no segundo tempo, o jogador fez de cabeça o gol que deu números finais ao confronto. Confira:

Usando as redes sociais, o jogador comemorou o gol e agradeceu os companheiros de equipe pela conquista de mais uma vitória no torneio. "Muito feliz pela estreia, pela vitória e pelo gol. Agora é descansar, porque quarta-feira temos mais um jogo difícil, desta vez dentro de casa, com o apoio da nossa torcida", disse.

Marcelo Toscano é experiente, com passagens por vários clubes do país, como Santos-SP, Paulista-SP, União São João, além de Paraná-PR, Figueirense-SC, Cuiabá-MT, Mirassol-SP e América-MG. O atacante atuou fora do Brasil, na Suíça, Portugal, além da Coreia do Sul e no Japão.

O último clube de Toscano foi o Paysandu. Contratado como um das principais peças para a temporada 2022, o atacante não desencantou com a camisa do Papão. Na Curuzu, foram 36 partidas realizadas, mas balançou as redes apenas duas vezes.

Caso extraconjugal

A ex-esposa de Marcelo Toscano revelou à Redação Integrada de O Liberal que o jogador teria tido um caso extraconjugal com uma Bicolinda (cheerleaders do clube). Segundo ela, o romance teria começado assim que o jogador chegou a Belém, vindo do América-MG.

A revelação afetou o próprio projeto Bicolindas. Na semana seguinte à denúncia, várias cheerleaders deixaram o grupo. Houve, inclusive, boatos que apontavam o fim das líderes de torcida no clube, mas que foram desmentidos pela própria diretoria bicolor.