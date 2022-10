Após polêmica, Marcelo Toscano alega 'problemas pessoais' e pede para deixar o Paysandu

O Paysandu se reapresentou ontem na Curuzu para a disputa da Copa Verde. O time passou por uma reformulação no elenco para a competição, após o término da Série C. mas um jogador que estava no elenco para a disputa da Copa Verde pediu para sair. O atacante Marcelo Toscano informou à diretoria bicolor que não irá continuar na equipe. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

"Isso, ele está acertando a sua saída", afirmou o mandatário bicolor.

Matéria em atualização