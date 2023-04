Torcedores do Paysandu pedem retorno de Marcelo Toscano e querem saídas de alguns jogadores

No último domingo, no clássico contra a Tuna, no Mangueirão, o ex-jogador do Paysandu Marcelo Toscano, esteve no Colosso do Bengui acompanhando a partida válida pelas quartas de finaL do Parazão. Toscano foi flagrado pela transmissão da TV Cultura e o assunto “volta ao Paysandu” veio às redes sociais. Muitos torcedores pedem o retorno de Toscano ao clube e citam que ele é melhor que alguns jogadores do atual elenco bicolor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Marcelo Toscano, de 37 anos, é experiente e teve passagens por vários clubes do Brasil, além de ter jogado na Suíça, Portugal, Coreia do Sul e Japão. Toscano jogou no Paysandu no ano passado e vestiu a camisa bicolor em 32 jogos e marcou dois gols.

Polêmica

O jogador fez um aditivo para jogar a Copa Verde 2022, mas dias após o acerto com o Paysandu, pediu para deixar o clube bicolor alegando problemas pessoais. Marcelo Toscano se envolveu em uma polêmica, após se envolver com uma “Bicolinda”, as cheerleaders do Paysandu. A situação vazou e a então esposa de Toscano, revelou que foi traída pelo jogador, com quem passou 16 anos.

VEJA MAIS

Em São Paulo

Toscano deixou o Paysandu e jogou o Campeonato Paulista A2 pelo Oeste-SP. Pelo clube rubro-negro foram 16 partidas disputadas e dois gols marcados.

Paysandu

A equipe de O Libesl entrou e contato com o clube, mas até o momento não obteve retorno sobre a situação de Marcelo Toscano.

VEJA COMENTÁRIOS DA TORCIDA DO PAPÃO SOBRE MARCELO TOSCANO