Ex-Paysandu, Marcelo Toscano é flagrado no Mangueirão com torcedora do Papão

Na goleada do Paysandu sobre a Tuna Luso, pelo Parazão, no último domingo (17), as câmeras da transmissão da partida flagraram um torcedor ilustre bicolor. O atacante Marcelo Toscano, que vestiu a camisa do clube em 2022, esteve nas arquibancadas, acompanhado por uma torcedora bicolor.

Marcelo Toscano esteve presente no clássico entre Paysandu e Tuna Luso (Reprodução / Portal Cultura)

Marcelo Toscano foi contratado como um das principais peças para a temporada 2022. O atacante chegou após ter participado da campanha do América-MG que levou o clube pela primeira vez à Copa Libertadores.

No entanto, Toscano não desencantou com a camisa do Papão. O jogador realizou 36 partidas pelo clube paraense, mas balançou as redes apenas duas vezes. Atualmente, Toscano está no Oeste-SP, onde disputou a Série A2 do Paulistão e marcou dois gols em 17 jogos pela equipe até aqui