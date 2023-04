Paysandu: João Vieira sobre interesse de clube da Série B: 'Vou ficar'

O Paysandu goleou a Tuna Luso no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense, mas o tema mercado da bola também esteve ativo no fim de semana bicolor. Além da confirmação da contratação do meia Juninho, da Lusa, o volante João Vieira garantiu que fica no Bicola.

Nas últimas semanas, o interesse do Guarani-SP, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, no jogador ganhou força. João Vieira ainda não tinha se manifestado sobre o assunto. Porém, no intervalo contra a Tuna, João disse que não tem intenção de sair, como informado pela equipe de O Liberal na última quarta-feira (12).

"Fico. Tenho contrato até 2024, até o final [do ano que vem]. Minha vontade é ficar [no Paysandu], então vou ficar por aí [em Belém]", afirmou João Vieira, autor do quarto gol contra a Tuna.

O volante João Vieira, de 25 anos, chegou ao Paysandu no primeiro semestre de 2022 como uma aposta. Reforço pouco badalado, o jogador conseguiu convencer o técnico Márcio Fernandes e se tornou peça fundamental na equipe bicolor.

O grande momento de João no clube foi o gol de empate no último lance da final da Copa Verde do ano passado, contra o Vila Nova. Com a igualdade no placar, o título foi definido nos pênaltis e o Papão levou a melhor, conquistando a taça.