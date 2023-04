Técnico do Paysandu revela mal-estar de jogadores antes de clássico: 'Pegaram uma virose'

O Paysandu saiu na frente da Tuna Luso, nas quartas de final do Campeonato Paraense. Após a goleada por 4 a 1, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, falou sobre a partida. Na coletiva pós-jogo, o comandante revelou que alguns jogadores bicolores tiveram um mal-estar.

De acordo com Márcio, às vésperas do clássico deste fim de semana, alguns nomes do elenco revelaram que tiveram problemas com uma virose. Com isso, algumas das mudanças feitas pelo treinador durante o duelo foram ditadas por causa do problema.

"Fui obrigado a fazer umas substituições, vários jogadores pegaram uma virose e estavam muito debilitados. Ricardinho era um [deles], Bruno Alves nem entrou. Teve outros jogadores que sentiram muito e tive que fazer algumas substituições. Chega um ponto que o desgaste se tornou muito por causa dessa virose, não passaram a noite bem, com desarranjo intestinal. Com isso o jogador perde potássio e fica sem a forma física ideal", revelou.

O jogo de volta está agendado para a próxima quarta-feira (19), às 20h, na Curuzu. Para se classificar, a Tuna precisa vencer por quatro gols ou mais de vantagem. Caso ganhe por três de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo portal OLiberal.com.