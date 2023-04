Bruno Alves lamenta postura do Paysandu diante do Fluminense: ‘respeitamos demais’

O Paysandu enfrenta a Tuna neste domingo (16), pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão. No entanto, o assunto que ainda reverbera nos vestiários bicolores é a goleada sofria para o Fluminense, pela Copa do Brasil, no meio da semana. O assunto, inclusive, foi tema de entrevista coletiva de Bruno Alves, atacante alviceleste, na véspera do jogo contra a Lusa pelo estadual.

De acordo com Bruno, o Paysandu entrou em campo contra os cariocas com uma postura "errada". Segundo ele, a equipe bicolor "respeitou demais" o adversário e, por conta disso, acabou saindo de campo derrotada por 3 a 0.

"Acho que o nosso maior erro foi respeitar eles daquela forma. Eles vieram de um título diante do Flamengo e ganharam confiança. Sabíamos que estávamos em outro campeonato, mas respeitamos demais. Se a gente tivesse mais coragem, talvez desse pra incomodar mais", disse Bruno.

A coragem, citada por Bruno, deve estar presente na equipe do Lobo no jogo de volta, marcado para ocorrer no dia 26 de abril, no estádio Mangueirão, em Belém. De acordo com o jogador, uma outra estratégia deve ser adotada pelo elenco, com objetivo de reverter a vantagem carioca.

"O futebol é uma caixa de surpresas. Vamos ver se conseguimos essa classificação. Aqui em casa a postura vai ser diferente. A gente vai jogar mais leve, mais solto, e vamos conseguir incomodar eles", disse Bruno.

Antes da partida contra o Fluminense, o Paysandu tem dois duelos contra a Tuna pelo Parazão. Neste domingo (16), as equipes se enfrentam no Mangueirão, às 18h. Já na próxima quarta (19), as equipes duelam novamente pelo confronto de volta, na Curuzu, às 20h. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.