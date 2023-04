Parazão: Paysandu inicia venda de ingressos para o clássico contra a Tuna no Mangueirão

O Paysandu iniciou as vendas e ingressos para o clássico contra a Tuna Luso Brasileira, marcado para o próximo domingo (16), às 18h, no Estádio Mangueirão, válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense 2023. O clube alviceleste informou ainda benefícios aos sócios-torcedores para este jogo.

Os bilhetes para o clássico estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, nos valores de R$30 a arquibancada (lado B) e R$60 a cadeira (lado B). O Paysandu também disponibiliza ingresso para restaurante, que custa R$200 com direito a open food e open bar (lado B). Os torcedores que preferem a comodidade, podem também podem adquirir os bilhetes através do site .

A diretoria do Paysandu informou ainda que os sócios-torcedores do Paysandu terão acesso à partida contra a Tuna, mesmo com o mando de campo sendo da equipe cruzmaltina. Basta que o torcedor esteja em dias com as mensalidades do plano.

Tuna Luso Brasileira x Paysandu se enfrentam no domingo (16), às 18h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida é válida pelas quartas de final do Parazão, jogo de ida e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.