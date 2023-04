João Vieira no Guarani? Volante do Paysandu não tem intenção de deixar a Curuzu

A valorização causada pelas boas atuações no Paysandu fazem com que o volante João Vieira comece a ser um nome visado no mercado e ligado a clubes que disputam a Série B do Brasileiro. Nos últimos dias o paranaense de 25 anos teria entrado no radar do Guarani, mas, de acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador não chegou a ser procurado pelo clube paulista e, mesmo que seja, não tem a intenção de deixar a Curuzu neste momento.

João Vieira chegou ao Paysandu em 2022 como uma aposta, conseguiu se estabelecer entre os titulares e hoje é uma das principais peças do elenco comandado pelo técnico Márcio Fernandes. Além das boas atuações em campo, o volante é considerado um dos líderes do grupo bicolor nos vestiários, apesar da pouca idade.

Ao entrar em campo contra o Flumimense, nesta quarta-feira (12), João Vieira irá completar 36 jogos com a camisa bicolor. Depois de chegar emprestado ao Lobo pelo Esportivo-RS, o volante foi contratado em definitivo pelo Papão no final do ano passado, com o vínculo válido até dezembro de 2024.