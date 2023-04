Paysandu x Fluminense: ingressos para o jogo de volta com preços promocionais estão quase esgotados

Os ingressos para alguns setores do Lado B do Mangueirão para o jogo em Belém entre Paysandu e Fluminense, pela Copa do Brasil, estão quase esgotados com duas semanas de antecedência. A informação foi publicada pelo próprio Papão nas redes sociais nesta quarta-feira (12), antes mesmo do confronto de ida, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo de volta da terceira fase, no Novo Mangueirão, está marcado para o dia 25 de abril, às 20h.

VEJA MAIS

Por volta das 10h da manhã desta quarta, dia 12, o clube informou que mais de 14 mil ingressos para torcedores bicolores já haviam sido vendidos e ainda estavam disponíveis mais 7 mil entradas com preços promocionais para o Lado B do Mangueirão.

Ao meio-dia, a diretoria alviceleste avisou que dois setores já estão esgotados: Arquibancada B1 e Cadeira B1. Ainda há dois setores disponíveis: Arquibancada B2 e Cadeira B2. A venda com preços promocionais será encerrada nesta quarta-feira à noite ou até acabar o lote.

Os preços promocionais de ingressos são: R$ 40 a arquibancada e R$ 60 para os setores de cadeira. A partir desta quinta-feira os preços subirão, respectivamente, para R$ 80 e R$ 120.

A venda ocorre presencialmente em todas as unidades das Lojas Lobo da Região Metropolitana de Belém e, também, pela internet, no site BilheteriaDigital.com.

O Lado B é exclusivo para torcedores do Paysandu. Entradas para o Lado A, que será destinado à torcida do Fluminense, ainda não foram comercializadas.