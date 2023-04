Contra o Fluminense, Paysandu inicia luta por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Após duas vitórias seguidas sobre o Remo, o Paysandu muda o foco e agora pensa na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (12), o Papão visita o Fluminense, às 19h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo ocorre no Estádio do Maracanã.

Ambos em fase positiva

Após o início de Parazão conturbado, seja pelos desempenhos, quanto pelos resultados, o Paysandu conseguiu se ajustar nas últimas semanas. O técnico Márcio Fernandes, que estava com o emprego em risco – depois de uma sequência de três jogos sem vencer –, conquistou dois triunfos no Re-Pa, e mudou a moral do clube da Curuzu.

A equipe bicolor encara neste meio de semana um também embalado Fluminense. A equipe carioca venceu na estreia da Libertadores e, no último fim de semana, conquistou o estadual. O Tricolor Carioca aplicou uma sonora goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo para levantar a taça.

De olho no paraense!

Um dos destaques do Fluminense é o camisa 10, Paulo Henrique Ganso. O paraense, de 33 anos, volta a encara uma equipe do Estado natal. Ganso, que é natural de Ananindeua e surgiu na base do próprio Papão e depois passou pela Tuna, é uma das peças-chave do técnico do Flu, Fernando Diniz.

Cota milionária em jogo

Atual campeão da Copa Verde, o Bicola faz a estreia nesta fase. A equipe bicolor arrecadou R$ 2,1 milhões pela classificação direta para a terceira etapa do torneio. agora, contra o Fluminense, o Papão disputa uma vaga nas oitavas e uma cota de R$ 3,3 milhões.

Volta

O jogo de volta entre Paysandu e Fluminense está agendado para terça-feira, dia 25 de abril, às 20h. A partida será disputada no Mangueirão. Quem marcar mais pontos ao fim dos duelos avança para as oitavas. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, Papão e Tricolor decidem a classificação nas disputa de pênaltis.

Ficha técnica

Fluminense x Paysandu

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 12/04/2023

Local: Estádio do Maracanã

Horário: 19h30

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; John Arias, Keno e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon e Igor Fernandes; Paulo Henrique, Geovane e João Vieira; Fernando Gabriel (Ricardinho); Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.