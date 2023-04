João Vieira quer 'aproveitar o bom momento' do Paysandu em estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense

Depois de uma sequência positiva jogando em Belém, incluindo a vitória sobre o Remo em dois clássicos, o Paysandu vai estrear nesta quarta-feira (12) na Copa do Brasil 2023, contra o Fluminense. Como é o atual campeão da Copa Verde, o Papão teve a vantagem de entrar direto na terceira fase da competição. O adversário, além de bastante qualificado, chega embalado pelo título do Carioca conquistado domingo passado, sobre o Flamengo. A bola rola a partir das 19h30, no Maracanã. O volante João Vieira vê margem para um confronto equilibrado.

Titular absoluto com o técnico Márcio Fernandes, João Vieira virou referência e, mesmo jovem, uma das lideranças do elenco alviceleste. O jogador de 25 anos entende a partida contra o Flu como um “desafio enorme”, mas acredita que o bom momento do Papão, aliado ao calendário apertado do adversário, podem ajudar na busca por um bom resultado fora de casa.

"Com certeza será um grande teste. Será um desafio enorme para nossa equipe. Temos que entrar concentrados, pois sabemos da extrema qualidade do Fluminense", avaliou.

Apesar dos três Re-Pa disputados em um intervalo de 15 dias, o Paysandu chega mais descansado para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os bicolores tiveram 10 dias para descansar e treinar do segundo para o terceiro clássico, ao contrário do Fluminense, que vem de uma sequência bem mais intensa e cansativa com as finais do Carioca e a estreia, com viagem, na Libertadores.

"A semana intensa de jogos deles é um ponto a ser explorado. Esse desgaste a mais da equipe deles. Mas independente disso sabemos da importância e das dificuldades que vamos encontrar no Maracanã", salientou João Vieira.

Os resultados contra o Remo, somados com o bom desempenho da equipe dentro dos clássicos, aumentaram a confiança no plantel bicolor, que saltou da crise para a paz com a torcida. Agora, João Vieira quer aproveitar ao máximo o bom momento do time para aumentar a sequência de bons jogos e vitórias na temporada.

"Os clássicos que tivemos foram a mudança de chave da nossa equipe. Não vínhamos em um bom momento, mas depois dessas partidas a confiança voltou. Queremos dar sequência e aproveitar esse bom momento que estamos vivendo", finalizou o camisa 16.