Paysandu anuncia venda de quase oito mil ingressos para jogo contra o Fluminense

Após anunciar a promoção de ingressos para o jogo de volta contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, o Paysandu divulgou que quase oito mil ingressos já foram vendidos. A partida ocorre no próximo dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão.

O torcedor pode garantir seus ingressos nos valores de R$40 a arquibancada e R$60 a cadeira. A promoção iniciou nesta segunda-feira (10) e vai até à próxima quarta-feira (12). Os ingressos são exclusivos para torcedores do Paysandu do lado B.