Paysandu faz promoção e inicia venda de ingressos para o jogo contra o Fluminense; veja valores

O Paysandu “troca o chip” e começa a semana pensando no Fluminense-RJ, pelo jogo de ida, da terceira fase da Copa do Brasil. O Papão encara o Flu, na próxima quarta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, porém, os ingressos para o jogo de volta contra a equipe carioca, marcado para o dia 25 de abril, já estão à venda e com preços promocionais.

A diretoria do Paysandu informou através das redes sociais, os preços promocionais dos bilhetes para confronto diante do Flu, em Belém, no Mangueirão. O torcedor pode garantir seus ingressos nos valores de R$40 a arquibancada e R$60 a cadeira. A promoção inicia nesta segunda-feira (10), a partir das 12h e vai até à próxima quarta-feira (12). Os ingressos são exclusivos para torcedores do Paysandu do lado B.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelos torcedores do Papão em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Outra opção para comprar os ingressos para o confronto diante do Fluminense é através do site.

O Paysandu está embalado na temporada, após duas vitórias seguidas sobre o Remo, seu maior rival. A primeira pela semifinal da Copa Verde, revertendo a vantagem azulina conquistada no jogo de ida. O Papão venceu por 2 a 1 e se garantiu em mais uma final da competição regional, após disputas de pênaltis. Já no último domingo, o Papão voltou a vencer o Remo, dessa vez por 1 a 0, gol do atacante Vinícius Leite.