Rock doido: jogadores do Paysandu comemoram vitória contra o Remo em cima da aparelhagem Super Pop

O Paysandu venceu mais uma vez o Remo nesta temporada. O Papão derrotou o maior rival neste domingo (9), na reinauguração do Mangueirão, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Parazão. Após o jogo, os jogadores do Paysandu comemoraram bastante o triunfo e subiram na aparelhagem Super Pop e fizeram a festa.

Nos três clássicos entre Remo x Paysandu na temporada, o Papão levou a melhor em dois. No dia 29 de abril o clube bicolor venceu o Remo no tempo normal por 2 a 1 e eliminou o Leão da Copa Verde nas disputas de pênaltis. Já a vitória de hoje quebrou a invencibilidade do Remo no Campeonato Paraense, que era o único invicto no Parazão.