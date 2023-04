Re-Pa do novo Mangueirão é marcado por vitória do Paysandu e muita festa para os torcedores

As festividades reinauguração do Mangueirão teve todos os ingredientes de uma grande festa e com o selo de uma estreia com o clássico Re-Pa, pelo Parazão. Para exaltar a região Amazônica, o novo gramado do estádio, estilo 'bermuda celebration', foi estilizado com inscrições regionais. O nome "Amazônia" estampou os dois lados do gramado, posicionados em frente à parte mais larga do setor.

Antes da partida, a cerimônia de reabertura foi recheada de atrações. Além do Re-Pa, pelo Parazão, o evento contou com a aparelhagem Crocodilo, além do Super Pop. Os shows foram confirmado poucos dias antes do clássico e agitaram os torcedores da dupla Re-Pa, também o jogo de luzes e todo a festividade.

A partida contou com a presença de ex-jogadores e autoridades do Pará. O governador Helder Barbalho falou com a imprensa antes da partida, fez agradecimentos e comemorou o sucesso do estádio.

Bonita festa na reinauguração do Mangueirão. (Sidney Oliveira / O Liberal)

"Foram centenas de pessoas que estiveram trabalhando aqui nos últimos meses, que se dedicaram para que o torcedor paraense ganhasse de volta o seu local de espetáculo. Agradeço à torcida pela paciência. Há quatro anos, tivemos que adiar o Parazão pela queda das lajes do Mangueirão. Hoje, o Pará tem o estádio mais moderno da Amazônia. O torcedor tem o ambiente adequado", afirmou.

"Quem ganha com este estádio é o Pará, que entra definitivamente para o calendário dos grandes eventos esportivos do Brasil. Como um dia de festa, torço por gols e as duas torcidas felizes.

Parazão inclusivo

Pela inclusão do mês das doenças raras, que foi realizado em fevereiro, diversas ações ainda estão em andamento com a temática. O clássico, que marcou a reinauguração do Mangueirão, não ficou de fora. Uma dessas ações contemplou as crianças com doenças raras, que entraram em campo com os jogadores de Remo e Paysandu.

Atraso

A forte chuva que caiu sobre a capital paraense causou efeito sobre a programação do clássico entre Remo e Paysandu. Os clubes pediram e a Federação Paraense de Futebol (FPF) acatou um atraso. O início da partida foi remarcado para às 17h15, devido a uma queda de energia e a forte chuva que cai sob a região do estádio. O duelo iniciaria às 17h.

Próximos desafios

A dupla Re-Pa volta a campo novamente na próxima quarta-feira (12), pela Copa do Brasil. O Remo, mais uma vez no Mangueirão, recebe o Corinthians, às 21h30. Pouco antes, às 19h30, é o Paysandu que visita o Fluminense, no Maracanã. Ambos os jogos são válidos pela tereira rodada da Copa do Brasil e tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.