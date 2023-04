Re-Pa: Veja os heróis e vilões do terceiro clássico entre Remo e Paysandu

O Paysandu levou a melhor pela segunda vez no ano sobre o Remo. A equipe bicolor derrotou o rival azulino por 1 a 0. O Re-Pa deste domingo (9) ficou marcado pela reinauguração oficial do Estádio do Mangueirão. Como todos os jogos são recheados de história, este também teve os destaques - positivos e negativos. Veja alguns deles abaixo!

Heróis

Vinícius Leite

De volta ao Paysandu, Vinícius Leite faz apenas o segundo jogo com a camisa do Paysandu. Sem poder jogar na Copa Verde, por causa do limite de prazo para inscrições, Vinícius pôde voltar a campo somente no clássico deste fim de semana, e que retorno. No início do segundo tempo, o jogador marcou o primeiro gol da reinauguração oficial do Mangueirão.

Thiago Coelho

Como o futebol não vive só de ataque, o Paysandu também precisou de um dos seus destaques na defesa, nesta temporada. O goleiro Thiago Coelho foi chamado a intervir algumas vezes. Mas o lance capital fica por conta da dupla defesa em chutes em sequência de Diego Tavares. A atuação de Thiago garantiu o triunfo do Bicola.

Vilões

Raí

Expulso, o zagueiro Ícaro poderia facilmente ser colocado como o vilão pelo lado do Remo. No entanto, o contexto é importante. O defensor precisou fazer uma falta para evitar que Mário Sérgio fizesse o gol bicolor no final do primeiro tempo. Isso se deveu a um dos erros de Raí na partida, que custaram a segurança defensiva do Leão. Não à toa, o lateral foi substituído no segundo tempo, por Leonan.

Marcelo Cabo

Sem Pablo Roberto, o Remo sofreu em termos de criatividade. Além disso, os zagueiros, que não são propriamente rápidos, foram sempre incomodados com a velocidade bicolor. O técnico Marcelo Cabo, que tem muitos méritos no desempenho postivo do Leão no ano, entra como vilão por não ter ajustado o posicionamento dos atletas, mesmo quando os problemas eram evidentes. Apenas após o gol bicolor que o Leão tentou algo mais.