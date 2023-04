Re-Pa do Parazão: Gol de Vinícius Leite, do Paysandu, quebra marca do Remo no Mangueirão

Vinícius Leite, do Paysandu, marcou o primeiro gol do Mangueirão, após a reinauguração oficial, realizada neste domingo (9), no clássico Re-Pa. Com este gol, o atleta bicolor encerrou uma marca de 45 anos. Nas outras duas vezes que o Colosso do Bengui foi reaberto oficialmente, em todas atletas do Leão marcaram o primeiro gol.

A primeira delas foi a própria inauguração, em 1978, sete anos depois do início de sua construção. A data oficial escolhida para a inauguração foi o dia 4 de março do mesmo ano, data do amistoso entre a Seleção Paraense, formada por jogadores de Remo, Paysandu e Tuna, e a seleção olímpica do Uruguai. O gol foi marcado por Mesquita, ídolo azulino.

VEJA MAIS

Já em 2002, após o Mangueirão deixar de se chamar Alacid Nunes e passar a ser Jornalista Edgar Proença, outro azulino marcou. Na segunda grande reforma, no empate em 2 a 2 entre a dupla Re-Pa, Balão marcou o primeiro gol pós-reabertura.

Menção honrosa

Fechado para obras em 2021, o Mangueirão foi reaberto no primeiro Re-Pa de 2023, pela ida das semifinais da Copa Verde. Na ocasião, o atacante Muriqui marcou o gol da vitória azulina por 1 a 0. Apesar do tento do camisa 10 azulino, a partida era considerada um evento-teste. Mas ainda assim, o gol merece menção honrosa por ter ocorrido de forma oficial.