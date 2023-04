Lado A e Lado B: saiba como foi definido o lado das torcidas de Remo e Paysandu no Mangueirão

Ao longo dos últimos 45 anos, o Mangueirão foi palco das maiores celebrações do esporte paraense, com um capítulo especial destinado à rivalidade dos maiores clubes do estado. A rivalidade entre Clube do Remo e Paysandu, na maior parte das vezes, foi celebrada no gramado do Colosso do Benguí, enquanto as arquibancadas fervem, graças ao apoio incansável de seus torcedores.

A história registra inúmeros episódios onde as duas torcidas promoveram verdadeiros espetáculos, cada um do seu lado. Tradicionalmente, o Leão Azul mantém sua torcida no chamado "Lado A", que tem entrada pela avenida Augusto Montenegro, enquanto a Fiel Bicolor celebra seus jogos no "Lado B", que tem entrada pela avenida Transmangueirão. O que pouca gente sabe, no entanto, é como se deu a origem desta divisão. A coluna do jornalista Carlos Ferreira desta sexta-feira (7) trouxe um pouco dessa história. Veja:

Como foi convencionada a divisão do Mangueirão entre as torcidas de Remo e Paysandu? Antes da divisão, houve divergência entre duas emissoras de Rádio e o primeiro Re-Pa do estádio com uma grande bagunça e pancadaria.

Rádio Marajoara e Rádio Clube deram orientações diferentes sobre a ocupação, quando o estádio tinha apenas uma banda das arquibancadas e o anel das gerais. Depois da bagunça e muitas brigas de torcedores, o Ministério Público propôs e a Polícia Militar promoveu um sorteio.

Os dois clubes tinham preferência pelo lado da Augusto Montenegro, por ser frontal às câmeras de televisão. O Remo, pelas mãos de Orlando Ruffeil, ganhou o sorteio, e a torcida azulina ficou com a maior visibilidade na televisão, principalmente depois da conclusão do anel de arquibancadas, em 2002.