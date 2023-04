Re-Pa do novo Mangueirão: crianças com doenças raras vão entrar em campo com atletas; veja

Pela inclusão do mês das doenças raras, que foi realizado em fevereiro, diversas ações ainda estão em andamento com a temática, neste domingo (9) de clássico Re-Pa, que marca a reinauguração do Mangueirão. Uma dessas ações contempla as crianças com doenças raras, que vão entrar em campo com os jogadores de Remo e Paysandu.

