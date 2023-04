Festa: na reinauguração do Mangueirão, torcida do Remo prepara mosaico 3D

A festa programada para a reinauguração do Mangueirão, com o clássico Re-Pa, será grandiosa dentro e fora de campo, com programação para a área externa e interna. Além do programado pelo governo do Estado e pelos clubes, as torcidas também prometem fazer um bonito espetáculo. Minutos antes do jogo começar, o lado A, onde se concentra a torcida remista, recebe os últimos ajustes para o momento em que a bola rolar.

Um grande mosaico 3D está sendo colocado nas arquibancadas do estádio, com uma figura que representa o novo Mangueirão, com um Leão uniformizado. A partida começa ás 17 horas. Acompanhe todas as emoções do jogo entre Remo e Paysandu, na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

VEJA MAIS