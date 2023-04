Com Re-Pa do Parazão, Mangueirão é reinaugurado neste domingo (9)

O Estádio do Mangueirão será reinaugurado oficialmente neste domingo (9), às 17h, com o terceiro clássico Re-Pa do ano. A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense 2023 e põe frente a frente os maiores clubes do Pará.

Programações

Para o clássico deste fim de semana, estão sendo preparados alguns eventos para o cerimonial de entrega oficial do Mangueirão. que terá também uma atração que promete botar todo mundo para dançar. As aparelhagens Surreal Crocodilo e Super Pop estarão na grande festa de reinauguração do Mangueirão.

A presença de ambas foram confirmadas ao longo da semana do Re-Pa, nas redes sociais. Os eventos e a partida devem contar com as presenças do governador do Pará, Helder Barbalho e outras autoridades, além de ex-jogadores.

Muriqui vs Mário Sergio

Artilheiros de cada equipe, Muriqui, do Remo, e Mário Sergio, do Paysandu, chegam para o tira-teima. Nos dois primeiros clássicos, uma vitória para cada lado. Muriqui marcou duas vezes e Mário Sergio balançou as redes uma.

Com seis gols em oito partidas, Muriqui se recuperou da lesão muscular que o tirou dos campos por quase um mês e reassumiu o protagonismo azulino. Enquanto Mário Sergio, autor de nove gols em 12 jogos, teve o ponto alto ao marcar na classificação bicolor, contra o Remo, para a final da Copa Verde.

Parazão 2023

Em termos de importância para tabela de classificação, o Re-Pa do fim de semana não muda nada. Isso porque o Remo já garantiu a melhor campanha e o Paysandu, a segunda. Com isso, o Leão encara o Caeté, enquanto o Papão enfrenta a Tuna Luso, no mata-mata do estadual.

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa do clássico entre Remo e Paysandu, da oitava rodada do Parazão, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo x Paysandu

Campeonato Paraense – 8ª rodada da primeira fase do Parazão

Data: 09/04/2023 (domingo)

Horário: 17h

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Nayara Lucena Soares

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ítalo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Galdezani e Richard Franco; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui.

Técnica: Marcelo Cabo.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Edilson), Bocanegra, Genílson e Eltinho; João Vieira (Paulo Henrique), Jiménez, Ricardinho; Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio.