Estrangeiros reforçam Paysandu no terceiro Re-Pa do ano, na reabertura do Mangueirão; veja

O futebol paraense recebeu neste início de temporada 2023 uma enxurrada de jogadores estrangeiros. O Paysandu, o maior campeão paraense da história, possui quatro no elenco, que têm sido importantes na temporada, contribuindo para o sucesso do time no Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. Depois de dois clássicos contra o maior rival, ambos pela Copa Verde, os "importados" do Papão terão um tira-teima neste domingo, no terceiro Re-Pa, válido pela oitava rodada do Parazão.

Além dos brasileiros, atualmente, o técnico Márcio Fernandes pode contar com o colombiano Bocanegra, o paraguaio Jorge Jiménez, e os venezuelanos Robert Hernández e D'Agostino. Dos quatro, apenas D'Agostino não teve a oportunidade de entrar em campo contra o maior rival. Do outro lado, Bocanegra, que sofreu duas expulsões seguidas pelo Papão, deu a volta por cima e ajudou diretamente na classificação bicolor à final da Copa Verde.

Bocanegra participou da classificação bicolor no Re-Pa da Copa Verde. (John Wesley / Paysandu)

"Após sofrer as expulsões, fiquei chateado, porque não sou um jogador com históricos de expulsões, mas fiquei tranquilo, porque são coisas do futebol. Sobre minhas lágrimas da classificação, são a prova de que atrás de uma conquista tem dias de luta e resiliência, mas também do compromisso que tenho com a camisa do Paysandu. Graças a Deus fui chamado pra ajudar nos dois clássicos e consegui fazer boas atuações, mostrando a experiência e liderança que eu tenho", disse ele, após o último Re-Pa.

Já o volante paraguaio Jorge Jiménez foi o primeiro jogador estrangeiro contratado para a temporada deste ano. Mal ele sabia, mas a vinda já estava cercada de expectativas, sobretudo pela origem. Pela primeira vez na história o Paysandu conta com vários jogadores que nasceram longe do Brasil. Mesmo com tantas nacionalidades diferentes, o volante acredita que tem desempenhado um bom papel, principalmente diante do Clube do Remo, haja vista que está "acostumado" a sentir pressão desde quando atuava no futebol argentino.

É a primeira experiência de Robert Hernández no futebol brasileiro (John Wesley/Paysandu)

"Estou acostumado a jogar sob pressão. Quando comecei jogando na Argentina, no San Telmo, era um time criado numa favela. A torcida ficava muito perto e a cobrança era dia a dia. Entendo que a torcida, ao mesmo tempo que te puxa pra cima, faz uma cobrança enorme. Mesmo assim, vou trabalhar firme e forte para trazer pra torcida mais alegrias que derrotas", reforça, o atleta, que faz uma avaliação positiva dos companheiros de time. Assim, com uma mistura de origens jamais vista, o Paysandu segue na luta por uma temporada de títulos, tendo como auxílio importante os chamados "importados" do bicola, que ajudou o time a conseguir a passagem para a primeira final de campeonato em 2023.

"Essa equipe está de parabéns, pelo esforço, pela superação e pelo empenho. Mesmo com a desvantagem e saindo atrás do placar, o time se manteve 100% focado todo o jogo, e isso foi essencial para conseguirmos o resultado que precisávamos no segundo tempo. Estou muito feliz de ter alcançado essa grande classificação, e de fazer parte desse time. Agora, vamos em busca do título", encerra.