Reforço do Paysandu, atacante sobre possível estreia no Re-Pa: 'Estou com sede de jogo'

Um dos novos reforços do Paysandu para o restante da temporada, o atacante Luis Phelipe está com a expectativa alta de estrear com a camisa bicolor neste final de semana.

O Papão terá pela frente o clássico Re-Pa pela oitava e última rodada da primeira fase do Parazão. A partida ocorre neste domingo (9), às 17h, com a reinauguração do Mangueirão.

O jovem de 22 anos falou sobre os primeiros dias com o grupo desde a sua chegada:

“Essa primeira semana foi de adaptação. Tenho treinado muito firme e sério. O grupo e o ambiente daqui é muito bom, então tem sido uma semana boa de treinos. E estou com a melhor das expectativas possíveis de poder estrear em um clássico dessa grandeza", disse Luis Phelipe.

Apesar da pouca idade, o novo reforço bicolor tem um extenso currículo na carreira. Com boa parte de sua formação no Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino, Luis Phelipe acumula passagens pelo futebol internacional - por Salzburg e Liefering, da Áustria -, além do FC Lugano, da Suíça. No Brasil, o atacante atuou por Atlético-GO, Náutico e Botafogo, antes de chegar ao Paysandu.

Em um novo desafio, o atacante Luis Phelipe afirmou estar preparado para entrar em campo pelo Papão: “A torcida pode esperar muita entrega, vontade e garra. Estou com essa sede de jogo, de sentir aquela adrenalina de jogar ainda mais um clássico. Tem um peso grande. Estou pronto e preparado para esse novo desafio para a minha carreira”, concluiu.

A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.