Novo volante do Paysandu destaca importância do Re-Pa para o grupo: 'clássico é diferente'

O Paysandu tem aproveitado o intervalo entre as partidas para receber reforços. Nesta sexta-feira (7), foi a vez do volante Kelvi ser apresentado oficialmente à imprensa e ao torcedor bicolor. O atleta de 20 anos chega ao Pará em sua primeira experiência fora da terra natal. Kelvi é formado nas categorias de base do Juventude, por onde esteve durante toda sua vida profissional. Do frio sulista ao calor do norte, o jovem parece preparado para o que lhe aguarda no bicolor paraense.

"Não tinha muito o que pensar, quando tive o contato do Paysandu. Fiquei muito feliz. Você se sente realizado, então a maior motivação foi esse interesse. Fiquei feliz e contente com a oportunidade de estar aqui. Nos primeiros dias eu sofri bastante com o clima, porque no sul é bastante frio, ainda mais na serra gaúcha. E aqui, nos primeiros dias eu senti que é muito quente, nos treinos a intensidade é muito alta, parece que você está um passo atrás de quem está habituado. No entanto, já passou e eu estou bem preparado", comenta o volante.

Kelvi já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode atuar pelo Paysandu já neste Re-Pa do próximo domingo. E sobre o clássico, a expectativa é das melhores. "Todo clássico é diferente, não tem jeito. Ainda mais o daqui, que é bem conhecido pela sua grandeza. Quando a gente tem esse desejo de vir, existe a ideia do clássico. É diferente, independente da situação do campeonato e do clube. Ganhar um clássico é importante, porque dá ânimo, rejuvenesce, ainda mais o Re-Pa".

A última partida disputada pelo volante foi no começo de março, ainda pelo Juventude, contra a equipe do Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho. Embora esteja há cerca de um mês sem disputar um jogo oficial, ele garante que está apto e ansioso pela estreia com a camisa bicolor, ainda que não seja necessariamente na condição de titular. Aliás, sobre isso Kelvi se mostra bastante "despreocupado" e deixa a decisão para o técnico Márcio Fernandes.

"Titular ou não, isso não cabe a mim. A gente não tem esse poder, então eu só treino, faço o que pedem, e a decisão é do treinador. Como eu disse, estou num grupo muito bom e isso me deixa feliz. Isso é o mais importante agora, pois estamos perto de um clássico e toda essa preparação que tivemos será colocada em campo. Estou muito bem preparado, passei uns dias me adaptando e me sinto bem para ajudar o time. Estou ansioso para estrear", encerra.