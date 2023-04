Igor Fernandes, ex-Remo, chega ao Paysandu e reforça entrosamento com atletas: 'conheço alguns'

O lateral-esquerdo Igor Fernandes chega a Belém para a sua segunda passagem no futebol paraense. Depois de disputar a temporada de 2021 pelo Clube do Remo, o jogador volta à capital, desta vez defendendo as cores do Paysandu. O clube fez a apresentação oficial nesta quarta-feira (5). Aos 30 anos, Igor, que é natural de São Paulo, terá pela frente muita concorrência por uma vaga na equipe titular do técnico Márcio Fernandes.

Logo de cara, o jogador falou sobre a vinda para Belém e a decisão de assinar com o bicolor paraense. "No ano de 2021, eu passei por aqui. Belém é uma cidade que eu me identifico, isso vai contribuir muito para a minha habitação aqui, ao clima, no dia a dia no clube", disse em entrevista coletiva. Fernandes foi criado na base do Corinthians e Flamengo-SP, por onde entrou no futebol no ano de 2012.

Durante a trajetória profissional teve a oportunidade de disputar o Paulistão e o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, em 2013. Anos depois, já em Belém, participou da campanha azulina na Série B de 2021, além da Copa Verde e Copa do Brasil. Ao todo, foram 30 partidas com a camisa do Remo.

Além dele, o time bicolor conta com Eric Vieira, Juan Pitbull e Eltinho, todos da lateral-esquerda. Apesar disso, ele espera uma briga "sadia" pela titularidade. "Desde o primeiro momento que eu cheguei no Paysandu, vi que a equipe era qualificada em todas as posições. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores do elenco. Tenho certeza que, independentemente de quem estiver na lateral esquerda, a briga será sadia e a competitividade também, para que todos nós possamos contribuir da melhor forma no Paysandu".

O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para o próximo jogo do Papão da Amazônia, contra o Clube do Remo, pela oitava rodada no Parazão. A partida será no dia 9, a partir das 17 horas. Você acompanha todos os lances da partida na transmissão Lance a Lance de O Liberal.