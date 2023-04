É rock doido! Re-Pa de reabertura do Mangueirão terá a aparelhagem Crocodilo

Futebol, cervejinha e aquela marcante tocando na aparelhagem. Quer combinação mais paraense que essa? O maior palco do futebol do Estado irá reabrir de forma oficial no próximo domingo (9), com o clássico "Rei da Amazônia", o famoso Re-Pa, válido pela última rodada do Campeonato Paraense 2023. A bola rola às 17h no Colosso do Bengui, que terá também uma atração que promete botar todo mundo para dançar. A aparelhagem Surreal Crocodilo estará na grande festa se reinauguração do Mangueirão.

O anúncio foi feito no perfil da aparelhagem no Instagram

“Domingo vamos colocar os torcedores do Remo e Paysandu para cantar e dançar muito brega. Confirmado Surreal Crocodilo no novo Mangueirão, no principal evento, após os testes. O Re-Pa vai ter um toque especial com muito brega”.

Ainda sem definição

O evento faz parte do cerimonial de reabertura do Mangueirão. Horário e local em que a aparelhagem irá tocar ainda não foram definidos pelo cerimonial do governo do estado.