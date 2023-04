Com gramado de Copa do Mundo, Mangueirão melhora espetáculo dentro de campo

Além da experiência do torcedor, as obras no Estádio do Mangueirão também buscou melhorar o espetáculo em campo. Para isso, foram tomadas medidas para a evolução do gramado. A primeira experiência foi no Re-Pa da ida das semifinais da Copa Verde, no último dia 26 de março.

A chuva característica de Belém, que deu o ar de sua graça minutos antes do clássico citado, mostrou que a escolha do novo gramado, do tipo 'bermuda celebration', foi acertada. Não à toa, a categoria do campo é a mesma utilizada nos principais estádios da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, seguindo as diretrizes da FIFA.

Desde que as obras começaram, em 2021, o gramado foi tema importante de discussões. O procedimento de plantio do gramado do Mangueirão foi dividido em três etapas. No primeiro, as mudas foram distribuídas solo. No segundo, foi utilizado ferramentas para enterrar as mudas no solo. Por fim, foi feita a aplicação de fertilizantes.

Em julho do ano passado, o Mangueirão recebeu o chamado corte educativo, para uniformizar a altura das folhas. Com isso, a grama pôde crescer de forma homogênea em todos os setores do campo. A partir de então, o corte passou a ser realizado em dias alternados, juntamente com a aplicação de fertilizantes. Além disso, o tipo de grama se adequa ao clima tropical, que predomina em Belém.

Drenagem

Outro fator importante para manter a qualidade do gramado foi o aumento em cinco vezes do número de valas internas de drenagem. Com isso, de acordo com o ídolo do Remo e engenheiro agrônomo Mesquita, é praticamente impossível que o campo alague. Ao contrário do que acontecia antes das reformas:

"A drenagem é perfeita. Para se ter uma ideia do quanto, no sistema de drenagem do gramado anterior, a distância entre as linhas era de 20 metros. Agora, com esse novo sistema, a distância é de apenas 4 metros. Ou seja, a água pluvial que cai no gramado percola para o sistema e em 4 a 5 minutos, chega nas galerias e vai embora. O gramado fica úmido, mas não alagado”, disse Mesquita.

Re-Pa

O terceiro teste do gramado do Mangueirão será no clássico de domingo (9), às 16h, no clássico Re-Pa. A partida, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, marca a reinauguração oficial do Colosso do Benguí.

Acompanhe a cobertura completa da partida pelo O Liberal e pelo Lance a Lance do OLiberal.com.