Novo Mangueirão acerta na sustentabilidade com painéis solares e reaproveitamento de água da chuva

O Mangueirão está na fase final das obras e a transformação na estrutura vai além das reformas para melhorar a experiência dos torcedores. Medidas sustentáveis também estão sendo tomadas para tornar o Estádio o mais ecologicamente correto possível, as principais são a instalação de placas de luz solar e a captação, e reaproveitamento, de água da chuva.

Ao todo, serão mais de três mil painéis de captação de energia solar instalados no Colosso do Benguí, que irão produzir mais de 1,6 milhões de kWh por ano, tornando o Estádio auto sustentável por energia limpa. A produção vai contribuir com a redução de mais 5 mil toneladas de CO2 na atmosfera, ao longo de 25 anos é o valor equivalente ao plantio de mais de 20 mil árvores, além de diminuir as despesas de energia elétrica do Estádio.

Já o sistema de captação e reaproveitamento de água reduz significativamente o consumo de água potável que o Estádio precisa, minimizando impactos ambientais. A água captada pode ser utilizada para manutenção, drenagem e irrigação dos gramados, além da lavagem do estádio, e nas descargas dos banheiros.

“Tudo isso é alinhado a uma estrutura ecologicamente sustentável, com alternativas de economia a partir do uso de água da chuva, eficiência no uso de energia alternativa e diversas práticas que reforçam o compromisso do Estado do Pará com o meio ambiente”, declarou o titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, responsável pela administração do Mangueirão.

Além dos sistemas de energia sustentável e captação de água da chuva, o Estádio também contará com uma usina de esgoto e tratamento de efluentes, tendo toda água utilizada tratada e devolvida ao meio ambiente, o que vai garantir certificados de sustentabilidade.

Área de arquibancadas do Novo Mangueirão (Roni Moreira/Agência Pará)

A reconstrução do Mangueirão vem sendo realizada desde fevereiro de 2021 e passou por várias melhorias, além das sustentáveis, que beneficiaram a iluminação e o gramado do estádio. Também foram reformados banheiros, rampas de acesso, e ampliada a capacidade do Estádio, que agora pode receber mais de 50 mil pessoas.

Remo e Paysandu, que estrelaram os dois eventos-teste do Mangueirão, agora também estrelarão a grande inauguração, no próximo domingo (9), às 16h, em um jogo pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, e já podem receber seus torcedores no Estádio em 100% da capacidade.