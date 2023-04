Com promoção e mudança no ingresso online, Remo inicia vendas contra Paysandu e Corinthians

O Remo iniciou, simultaneamente, a venda de ingressos para os jogos contra Paysandu e Corinthians, próximos dois compromissos do clube como mandante, no Mangueirão. A partida contra o grande rival será neste domingo, dia 9, às 17h, pela 8ª rodada do Parazão; e o duelo diante do gigante paulista, pela Copa do Brasil, será na quarta-feira que vem, dia 12, a partir das 21h30. O Leão está fazendo uma promoção aos torcedores que queiram comprar as duas entradas juntas.

VEJA MAIS

No caso do Re-Pa, o preço unitário do ingresso de arquibancada é R$ 50. Diante do Timão, a entrada individual para o mesmo setor é R$ 80. Mas a venda casada, ou seja, comprando os dois juntos, sai para o torcedor a R$ 100. O mesmo vale para as cadeiras do Lado A: R$ 80 só no Re-Pa, R$ 150 contra o Corinthians ou R$ 180 a casadinha. A cadeira para o Lado B (visitante), no jogo da Copa do Brasil, será R$ 200.

Mudança na compra online

O Remo também divulgou mudança no sistema de compra online dos ingressos, que já estão disponíveis no site IngressoSA. Agora, o torcedor que efetuar a compra pela internet, além de levar o voucher com QR Code ao estádio, terá que estar munido de um documento oficial com foto. Só pode ser feita uma compra por CPF.

> Comprar ingresso CASADINHA do Remo

> Compra ingresso Remo x Paysandu, do Parazão

> Comprar ingresso Remo x Corinthians, pela Copa do Brasil

Procedimento

Só será permitido o acesso o Mangueirão com o ingresso e o documento de identificação. Primeiro o torcedor fará uma primeira checagem no portão de acesso do estádio para, em seguida, procurar a entrada específica para o ingresso online. Esta foi a maneira encontrada pelo clube para reduzir filas e problemas na entrada dos torcedores.

Sócio torcedor

Integrantes do programa Nação Azul com direito a 100% do valor do ingresso terá acesso exclusivo pelo portão A4. Basta apresentar a carteirinha do plano na catraca do estádio.

Estacionamento

Só poderá entrar com o carro no novo estacionamento do Mangueirão quem tiver comprado previamente o ticket específico, que é vendido separadamente. A compra pode ser feita em qualquer loja oficial do Remo ou pelo IngressoSA a R$ 20. O controle de acesso será feito na barreira localizada na entrada pela Rodovia Augusto Montenegro. É necessário um ticket de estacionamento para cada partida - não há venda casada.

Restaurante e camarotes do Mangueirão

Há também a opção dos novos camarotes do Mangueirão, em que cabem 15 pessoas em cada e custa no total R$ 3.750 (R$ 250 por pessoa); e os ingressos para restaurantes. São quatro locais disponíveis no estádio (RA1, RA2, RB1 e RB2) ao custo de R$ 250 por pessoa.

Meia entrada Re-Pa

As meias, no valor de R$ 25, devem ser reservadas sexta-feira (7), a partir das 8h, no site IngressoSA. A retirada ocorrerá no sábado, das 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire. Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada e RG.

Meia entrada Remo x Corinthians

As meias, no valor de R$ 40, devem ser reservadas terça-feira (11), a partir das 8h, no site IngressoSA. A retirada ocorrerá na quarta-feira (12), das 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire. Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada e RG.

Locais de venda de ingressos do Remo:

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dia: 04/04

Horário: 14h às 19h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 10/04 e 11/04

Horários: 9h às 19h

Dia: 08/04

Horário: 9h às 16h

Dias: 09/04

Horário: 9h às 13h

Dias: 12/04

Horário: 9h às 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dia: 04/04

Horário: 14h às 19h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 10/04 e 11/04

Horários: 9h às 19h

Dia: 08/04

Horário: 9h às 16h

Dias: 09/04

Horário: 9h às 13h

Dias: 12/04

Horário: 9h às 18h

LOJA DO REMO - CASTANHAL

Dia: 04/04

Horário: 14h às 18h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 10/04,11/04 e 12/04

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h

Dia: 08/04

Horário: 8h às 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dia: 04/04

Horário: 14h às 21h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 08/04, 10/04 e 11/04

Horário: 9h às 21h

Dia: 09/04

Horário: 9h às 15h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dia: 04/04

Horário: 14h às 22h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 08/04, 10/04 e 11/04

Horário: 10h às 22h

Dia: 09/04

Horário: 14h às 22h

Dia: 12/04

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dia: 04/04

Horário: 14h às 22h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 08/04, 10/04 e 11/04

Horário: 10h às 22h

Dia: 09/04

Horário: 14h às 22h

Dia: 12/04

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dia: 04/04

Horário: 14h às 22h

Dias: 05/04, 06/04, 07/04, 08/04,10/04 e 11/04

Horário: 10h às 22h

Dia: 09/04

Horário: 14h às 22h

Dia: 12/04

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dia: 04/04

Horário: 14h às 22h

Dias: 05/04, 06/04, 06/07, 07/04, 08/04, 10/04 e 11/04

Horário: 10h às 22h

Dia: 09/04

Horário: 14h às 22h

Dia: 12/04

Horário: 10h às 18h