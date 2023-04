Copa do Brasil: jogos do Remo, Paysandu e Águia serão transmitidos por streaming e TV por assinatura

A Copa do Brasil 2023 chega à terceira fase e 32 clubes lutam por uma vaga nas oitavas de final da competição. Remo, Paysandu e Águia de Marabá são os representantes do Pará no torneio, que, pela primeira vez, conta com três clubes paraenses nesta fase. Os confrontos foram definidos na semana passada, em sorteio na CBF, com o Remo enfrentando o Corinthians-SP, o Paysandu encarando o Fluminense-RJ e o Águia de Marabá pegando o Fortaleza-CE. Todas as partidas dos clubes paraenses serão transmitidas, umas por streaming, outras por canal de TV fechada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A CBF divulgou no último domingo as datas, locais e horários das partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Com a tabela detalhada, a CBF informou também que todo os jogos serão transmitidos, com Fluminense x Paysandu e Fortaleza x Águia de Marabá tendo transmissão pela Amazon, tanto nos jogos de ida, quanto nos confrontos de volta. Já as partidas entre Remo x Corinthians, serão transmitidas pelos canais de TV a cabo SporTV e também o Premiere.

VEJA MAIS

Quem avançar de fase na Copa do Brasil garante uma cota de R$3.3 milhões, quantia importante para o ano dos clubes paraenses, que terão que jogar os Brasileiros das Séries C [Remo e Paysandu] e Série D [Águia de Marabá].

Os jogos dos paraenses serão todos disputados no Mangueirão, que reabriu no último dia 26 e que recebeu clássicos entre Remo x Paysandu pela Copa Verde, tidos como eventos-testes. No próximo dia 9, o Mangueirão volta a receber um Re-Pa, dessa vez pelo Campeonato Paraense, na reabertura oficial do estádio, com sua capacidade máxima.

VEJA MAIS

Veja as datas e horários dos jogos dos paraenses na Copa do Brasil

Jogos de ida

11.04 – Fortaleza x Águia de Marabá, às 21h40 – Arena Castelão – Streaming Amazon

12.04 – Fluminense x Paysandu, às 19h30 – Maracanã – Streaming Amazon

12.04 – Remo x Corinthians, às 21h – Mangueirão – SporTV e Premiere

Jogos de volta

25.04 – Paysandu x Fluminense, às 20h – Mangueirão - Streaming Amazon

26.04 – Águia de Marabá x Fortaleza, às 19h30 – Mangueirão – Streaming Amazon

26.04 – Corinthians x Remo, às 2130 – Neo Quimica Arena – SporTV e Premiere